Milliler Slovakya'da Şampiyon
Kadın Sutopu Milli Takımı, 2025 Slovakta Kupası'nda büyük bir başarı göstererek, namağlup şampiyon oldu.
2025 Slovakya Kupası'nda Türkiye Kadın Sutopu Milli Takımı fırtına gibi esti. Milliler namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, turnuvadaki 4 maçını da kazandı.
Milliler, turnuvada Slovakya ve Ukrayna ile ikişer maç yaptı. Ay-yıldızlı ekip, Slovakya'yı 10-8 ve 14-12, Ukrayna'yı da 13-8 ve 13-7'lik skorlarla mağlup etti.
Slovakya Kupası'nda en değerli oyuncu ödülünü, milli takımdan Dilara Buralı aldı.
Kaynak: AA
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