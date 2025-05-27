Milliler Slovakya'da Şampiyon

Kadın Sutopu Milli Takımı, 2025 Slovakta Kupası'nda büyük bir başarı göstererek, namağlup şampiyon oldu.

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Milliler Slovakya'da Şampiyon

2025 Slovakya Kupası'nda Türkiye Kadın Sutopu Milli Takımı fırtına gibi esti. Milliler namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, turnuvadaki 4 maçını da kazandı.

Milliler, turnuvada Slovakya ve Ukrayna ile ikişer maç yaptı. Ay-yıldızlı ekip, Slovakya'yı 10-8 ve 14-12, Ukrayna'yı da 13-8 ve 13-7'lik skorlarla mağlup etti.

Slovakya Kupası'nda en değerli oyuncu ödülünü, milli takımdan Dilara Buralı aldı.

Kaynak: AA

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