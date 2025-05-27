Başakşehir Çağdaş Atan İçin Kararını Verdi

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yola devam kararı aldı. İmzaların 29 Mayıs'ta atılacağı kaydedildi.

Başakşehir Çağdaş Atan İçin Kararını Verdi

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili kararını verdi. Deneyimli teknik adamla 29 Mayıs Perşembe günü yeni sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 2 yıldır teknik direktörlük görevinde bulunan Atan ile yola devam etme kararı alındığı kaydedildi.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ da konuya ilişkin açıklamasında, "İmza töreninin ardından değerli medya temsilcileri ile takımımızın bir araya geleceği barbekü partimizde samimi bir atmosferde sohbet etme ve yeni sezon öncesi kulübümüzün hedeflerini paylaşma fırsatı bulacağız. Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9. kez de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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