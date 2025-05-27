Galatasaray'ın Yıldızından Depresyon İtirafı! 'Devam Edemeyeceğimi Söyledim'

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanarak beşinci yıldızı takan Galatasaray'da gözler, kalıp kalmama konusunda karar verecek olan Victor Osimhen'deyken, kulübün bir diğer forvetinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İspanyol futbolunun önemli oyuncularından olan ve devre arasından beri sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Alvaro Morata, yaşadığı depresyonu ilk kez açık açık anlattı.

"Morata: Kim Olduğumu Bilmiyorlar" adlı belgeselde depresyon süreciyle ilgili konuşan Morata, belgeselin yayınlanacağı Movistar’ın bir programına katılarak, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı ruhsal çöküntüyü ve bunun için aldığı desteği dile getirdi.

'HERKESİN HAYATINDA GÖRÜNMEYENLER VAR'

İspanyol futbolcu, yaşadıklarıyla alakalı "Öyle bir ana geldim ki artık daha fazla dayanamayacağımı anlayıp eşime, aileme, antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma iyi olmadığımı, büyük bir sorun yaşadığımı ve artık devam edemeyeceğimi söyledim. Herkesin hayatında görünmeyen bir taraf var. Sahip olduğunuz her şeye rağmen, kafanızda kontrol edemediğiniz bir bölüm olabiliyor" dedi.

'KARANLIKTAN GELİP AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM'

Yaşadığı zorlu dönemde çevresinden çok büyük destek aldığını ifade eden Morata, "Cholo’nun (Diego Simeone) ofisinin kapısını çaldığımda beni sadece insan olarak dinleyip yardım etmek isteyen birini gördüm. De la Fuente de yanımdaydı. Iniesta ve Bojan ile görüştüm, her gün bana destek oldular. Ve en karanlık yerden çıkıp Avrupa Şampiyonu oldum. Yanımda olan herkese teşekkür ederim. Yaşadıklarımı konuşmak beni güçlendiriyor, benzer durumdakilere faydalı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi