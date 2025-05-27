Mauro Icardi'den Olay Gönderme! Beğeni Yağmuruna Tutuldu... Fenerbahçeliler Çok Kızacak

Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Hatayspor’a 4-2 yenildiği maçın ardından sosyal medyada gülen aslan ve 4 futbol topu emojisiyle olay yarattı. Galatasaray taraftarları paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Mauro Icardi'den Olay Gönderme! Beğeni Yağmuruna Tutuldu... Fenerbahçeliler Çok Kızacak

Fenerbahçe’nin Mersin’de Hatayspor’a 4-2 mağlup olmasının yankıları sürerken, Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’den zehir zemberek bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından gülen bir aslan fotoğrafı paylaşan Icardi, altına 4 futbol topu emojisi ekleyerek Fenerbahçe’ye ince bir göndermede bulundu.

Mauro Icardi'den Olay Gönderme! Beğeni Yağmuruna Tutuldu... Fenerbahçeliler Çok Kızacak - Resim : 1

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarları arasında adeta bir bayram havası yarattı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi’nin bu esprili çıkışını coşkuyla karşılarken, Fenerbahçe cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Icardi’nin bu hareketi, ezeli rekabetin ateşini bir kez daha körükledi.

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Galatasaray Fenerbahçe Mauro Icardi
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