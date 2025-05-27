Mauro Icardi'den Olay Gönderme! Beğeni Yağmuruna Tutuldu... Fenerbahçeliler Çok Kızacak

Fenerbahçe’nin Mersin’de Hatayspor’a 4-2 mağlup olmasının yankıları sürerken, Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’den zehir zemberek bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından gülen bir aslan fotoğrafı paylaşan Icardi, altına 4 futbol topu emojisi ekleyerek Fenerbahçe’ye ince bir göndermede bulundu.

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarları arasında adeta bir bayram havası yarattı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi’nin bu esprili çıkışını coşkuyla karşılarken, Fenerbahçe cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Icardi’nin bu hareketi, ezeli rekabetin ateşini bir kez daha körükledi.