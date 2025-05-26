Arda Güler'in Yeni Hocası Basına Tanıtıldı

La Liga devi Carlo Ancelotti’den boşalan göreve Xabi Alonso getirildi. İspanyol teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken, basına tanıtıldı.

Real Madrid'in spor tesisleri "Real Madrid Şehri"nde yapılan tanıtımda konuşan Alonso, "Zamanı geldiğini hissediyorum. Her şey buna işaret ediyor. Sadece benim yaptıklarım değil, Madridlilerin de heyecanlandığını, bana inandığını görüyorum ve bu beni daha da iyi hissettiriyor. İyi bir zamanda Madrid'e geldiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Bugün benim için özel bir gün, ömür boyu takvimime kazınmış bir gün." diyen Alonso, "Real Madrid'le bağım hiç kopmadığı için sanki evime gelmiş gibi hissediyorum. Buraya girdiğimde hislerim yeniden canlandı. Bu yeni dönemi yönetecek doğru kişi olduğumu düşündüğü için başkana (Florentino Perez) teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bu arada Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hoş geldin hoca" diye yazarak, Xabi Alonso'yu kutlayan ilk futbolculardan biri oldu.

Kaynak: AA