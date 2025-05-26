New York Knicks Indiana Pacers'ı Devirdi
NBA’de Doğu Konferansı, New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı mağlup ederek seride ilk galibiyetine ulaştı.
NBA’de Doğu Konferansı finalinin üçüncü karşılaşmasında, New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 106-100 yenerek durumu 2-1’e getirdi.
Knicks'te Karl-Anthony Towns 24, Jalen Brunson ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Indiana Pacers'ta Tyrese Haliburton, 20 sayı kaydederken Myles Turner ise 19 sayı attı.
Pacers, bu mağlubiyete rağmen seride 2-1 önde bulunuyor.
Kaynak: AA
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