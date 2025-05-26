New York Knicks Indiana Pacers'ı Devirdi

NBA’de Doğu Konferansı, New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı mağlup ederek seride ilk galibiyetine ulaştı.

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New York Knicks Indiana Pacers'ı Devirdi

NBA’de Doğu Konferansı finalinin üçüncü karşılaşmasında, New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 106-100 yenerek durumu 2-1’e getirdi.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 24, Jalen Brunson ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Indiana Pacers'ta Tyrese Haliburton, 20 sayı kaydederken Myles Turner ise 19 sayı attı.

Pacers, bu mağlubiyete rağmen seride 2-1 önde bulunuyor.

Kaynak: AA

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