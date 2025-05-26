Bayer Leverkusen'in Yeni Hocası Belli Oldu
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktörlük görevine ten Hag'ın getirildiğini duyurdu.
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Xabi Alonso’dan boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı teknik adam Erik ten Hag’ın getirildiği bildirildi.
Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.
Bayer Leverkusen'den ayrılan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaşmıştı.
Kaynak: AA