Mersin'de Gol Yağmuru! Hatayspor, Fenerbahçe'yi Devirdi

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabaka Mersin Stadyumu’nda oynandı. Mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı. Hatayspor, Fenerbahçe karşısında 4-2 kazandı.

Hatayspor'un gollerini Ertuğrul Çetin (KK), Boutobba, Görkem Sağlam (P) ve Okoronkwo kaydetti. Fenerbahçe'de fileleri En Nesyri ile İrfan Can Kahveci havalandırdı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.

CANLI | HATAYSPOR 4-2 FENERBAHÇE

90' GOL | İrfan Can Kahveci farkı ikiye düşüren golü kaydetti.

79' GOL İPTAL | Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

78' GOL | İrfan Can Kahveci'nin golü ile Fenerbahçe farkı ikiye düşürdü.

66' GOL | Okoronkwo'nun farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

63' GOL | Görkem'in penaltıdan bulduğu gol ile fark ikiye çıktı.

53' GOL | Boutobba'nın golü ile Hatayspor öne geçti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

44' Massanga'nın kullandığı serbest vuruşta top yan direğe çarparak kaleci Ertuğrul'a çarptı ve ağlarla buluştu.

44' GOL | Ertuğrul'un kendi kalesine attığı gol ile skora eşitlik geldi.

38' KIRMIZI KART | Fenerbahçe'de Mert Müldür kırmızı kart gördü.

36' Talisca'nın direkt olarak kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

35' Cemali Sertel, kendi ceza sahasının sağ dışında topa elle müdahale etti. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

33' Djiku, orta alanda Bilal Boutobba'ya faul yaptı.

32' Fenerbahçe'nin sağ kanattan Tadic ile kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Djiku, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29' Görkem Sağlam, ceza yayı gerilerinden sağ ayak üstüyle sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı gitti.

28' Amrabat, savunmadan çıkarken Abdülkadir Parmak'tan aldığı topu ceza yayına kadar taşıyıp sağ ayak üstüyla şutunu çekti. Kaleci Bekaj'dan seken top kaleye yakın bir mesadede En Nesyri'nin önünde kaldı. En Nesyri'nin tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

28' GOL | Youssef En Nesyri, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

13' Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortayı savunmada Kilama karşıladı ve tehlikeyi önledi.

9' Dusan Tadic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Altı pas içerisinde En Nesyri kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

7' Orta alandan ceza sahası soluna gönderilen topta En Nesyri, son çizgiye inerek yerden ceza sahasına çevirdi. Dzeko'nun tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

6' Tadic'in orta alandan savunma arkasına sarkan En Nesyri'ye gönderdiği derin topta En Nesyri, topu ceza sahası sağına kadar taşıyıp içeriye yerden çevirdi ancak savunmada Massanga araya girdi ve topu dışarı gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: İHA