Ronaldo Veda Etti

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 2,5 yılın ardından resmen veda etti.

40 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan Ligi’nde 25 gol atarak, gol krallı olurken, Manchester United’dan ayrılmasının ardından ilk kez bir kulüpte kupa kazanamamış oldu.

Ronaldo, Al-Nassr formasıyla 105 maça çıkarken, toplamda 93 gol atarak 19 asist yaptı.

Sezonun sona ermesinin ardından sosyal medyadan bir veda mesajı yayımlayan Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor. Her şey için minnettarım” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi