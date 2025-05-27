Resmen Açıklandı, Beşiktaş, Galatasaray'dan Genç İsmi Kaptı

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen genç ismi kadrosuna kattığını açıkladı.

Resmen Açıklandı, Beşiktaş, Galatasaray'dan Genç İsmi Kaptı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray’da forma giyen genç ismi kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, pasör çaprazı mevkisinde oynayan Yasemin Özel’i transfer ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı bir ekipten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel ile sözleşme imzaladı.

Yasemin Özel’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz” ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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