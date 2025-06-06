Fırat Aydınus Sevenlerini Üzen Haberi Verdi

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Efsane hakemler arasında yer alan Fırat Aydınus, hakemliği bırakmasının ardından ekranlarda yer almaya devam etti.

İş insanı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8,5 kanalında spor yorumculuğu yapan Fırat Aydınus, dikkat çeken bir karar aldı. Aydınus, kararını sosyal medyadan duyurdu.

Üç yıl boyunca TV 8,5 ekranlarında ‘Son Karar’ isimli programda yorumlarıyla katkı sunan Aydınus, kararını şöyle açıkladı:

“Bugün itibariyle, üç yıl boyunca yaptığımız “SON KARAR” programını sonlandırarak, yollarımızı ayırdığımız TV8,5 ailesine, ekip arkadaşlarıma ve özellikle yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ederim”

Hakemliği döneminde pek çok ikonik harekete imza atan Fırat Aydınus, yorumculuk döneminde de benzer bir performans sergiliyordu. Aydınus, geleceğiyle ilgili başka herhangi bir ipucu vermedi.