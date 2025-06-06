Spor Camiasından Kurban Bayramı Mesajları

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Kurban Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla yaşanırken, spor camiası da bu önemli günü unutmadı.

Federasyonlardan spor kulüplerine kadar pek çok kurum ve kuruluş, Kurban Bayramı için mesaj yayımladı.

İşte o paylaşımlar:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

"Kurban Bayramı’mız mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU

“Sevgi, saygı, yardımlaşma ve fedakârlık bağlarının güçlendiği Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Birlik, beraberliğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı bayramlarımız; toplumdaki huzuru artırırken, kardeşlik bilincimizin yenilenmesine vesile olur, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirir.

Bu mübarek günlerin ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor; futbol ailemiz, aziz milletimiz ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Bayramlar, bizleri ortak değerlerde buluşturan; sevgi, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren en özel zamanlardır. Toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bu anlamlı günlerin, kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostlukların tazelendiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir iklimde geçmesini temenni ediyor, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendireceğine yürekten inanıyorum."

Bu vesileyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutlulukla dolu nice bayramlar diliyorum.”

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

“Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz.”

GALATASARAY

"Kurban Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

FENERBAHÇE

"Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun."

BEŞİKTAŞ

"Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."

TRABZONSPOR

"Kurban Bayramınız mübarek olsun."

SAMSUNSPOR

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız! Sevdiklerinizle birlikte; sağlık, bereket ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."

BAŞAKŞEHİR FK

"Mübarek Kurban Bayramımız kutlu olsun."

EYÜPSPOR

"Bayramın bereketi, sevdiklerinizle paylaştığınız her anı güzelleştirsin. Sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun."

GÖZTEPE

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor; sevdiklerinizle nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz."

KASIMPAŞA

"Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun."

KAYSERİSPOR

"Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun."

FATİH KARAGÜMRÜK

"Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sağlık, huzur ve sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara"

ÇAYKUR RİZESPOR

"Tüm İslam aleminin ve Çaykur Rizespor camiasının kurban bayramı mübarek olsun."

ANTALYASPOR

"Mübarek Kurban Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."

GAZİANTEP FK

"Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz."

GENÇLERBİRLİĞİ

"Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz."

KONYASPOR

"Aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederiz. İyi Bayramlar."

Kaynak: DHA