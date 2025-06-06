Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da Bayram Namazı Kıldı, Vatandaşlarla Bayramlaştı

Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okluk Millet Camii’nde bayram namazı kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı. Sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaşan Erdoğan, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da Bayram Namazı Kıldı, Vatandaşlarla Bayramlaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla’ya geldi. Bayramın ilk sabahında Okluk Millet Camii’nde bayram namazını kılan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajında, “Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi. Mesajında birlik, dayanışma ve barış vurgusu yapan Erdoğan, özellikle Filistin’deki kardeşlerimize yönelik duyarlılığını da dile getirdi.

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Kaynak: İHA

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