Fenerbahçe'den Transferde Ters Köşe! Bu İsmi Kimse Bilmiyordu

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Vodafone Sultanlar Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde beklenen başarıya bu sene de ulaşamayan Fenerbahçe Medicana transferde vites artırdı.

‘Sarı Melekler’ ezeli rakibi Vakıfbank'tan ayrılan Yuan Xinyue ile anlaşma sağladı.

Şu ana kadar Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk gibi güçlü isimleri katan Fenerbahçe’de bir transfer de ezeli rakibinden gelmiş oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Medicana’nın Yuan Xinyue ile her konuda anlaşmaya vardığı ve resmi izinlerin ardından imzaların da resmen atılacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi