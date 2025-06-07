Panathinaikos ve Olympiakos Arasında Oynanan Final Serisi İkinci Maçında Fatura Ergin Ataman'a Kesildi

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Yunanistan Basketbol Ligi’nde olaylı geçen final serisinde, fatura Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a kesildi. Ataman’a final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar nedeniyle kınama ve 5 bin euro para cezası verildi. Ayrıca kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ise 10 ay boyunca tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin avro para cezası verildi.

Yunanistan Spor Mahkemesi, ikinci maçta çıkan olaylarla ilgili kararını verdi. Mahkeme, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'a kınama ve 5 bin euro para cezası, kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ise 10 ay süreyle tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin euro para cezası verdi.

Aynı maç nedeniyle Panathinaikos Kulübüne de Giannakopulos'un eylemleri dolayısıyla 44 bin euro para cezası kesildi.

Kaynak: AA