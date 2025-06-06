Fenerbahçe Bir Transferi Daha Duyurdu

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Efeler Ligi’nde Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken bir transfer daha açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Mirza Lagumdzija’yı kadrosuna kattı. 2018-2019 sezonunda Arkas Spor ile profesyonel kariyerine başlayan Mirza, sonrasında Halkbank formasını terletti. 2023-2024 sezonu Efeler Ligi’nin 'En iyi smaçör' ödülünü alan Mirza, yeni sezonda çubuklu formamız ile mücadele edecek. Mirza Lagumdzija’ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA