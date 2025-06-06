Ahmet Kaplan ve Donald Ramphadi, Roland Garros Quad Çiftler Finalinde İkincilik Kazandı

Milli sporcu Ahmet Kaplan, Güney Afrikalı partneri Donald Ramphadi ile Roland Garros Quad kategorisinde çiftler finalinde ikinci oldu. Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atan Kaplan, turnuvayı ikincilikle tamamladı.

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Ahmet Kaplan ve Donald Ramphadi, Roland Garros Quad Çiftler Finalinde İkincilik Kazandı
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Grand Slam turnuvası Roland Garros’un Quad kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Ahmet Kaplan, partneri Donald Ramphadi ile çiftler finalinde ikinci sırayı aldı. Dünya 4 numarası olan Kaplan, Güney Afrikalı partneriyle birlikte turnuvanın 2 numaralı seri başı Sam Schroder/Andy Lapthorne ikilisini 6-3, 2-6, 10-7’lik setlerle yenerek finale yükselmişti.

Finalde 1 numaralı seri başı Guy Sasson/Niels Vink çiftine karşı mücadele eden Kaplan/Ramphadi ikilisi, 1 saat 29 dakika süren çekişmeli bir maçın ardından 6-3, 6-4’lük setlerle rakibine yenildi. Ancak bu sonuç, Türk tenis tarihinde Quad kategorisinde önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: DHA

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