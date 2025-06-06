Ahmet Kaplan ve Donald Ramphadi, Roland Garros Quad Çiftler Finalinde İkincilik Kazandı

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Grand Slam turnuvası Roland Garros’un Quad kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Ahmet Kaplan, partneri Donald Ramphadi ile çiftler finalinde ikinci sırayı aldı. Dünya 4 numarası olan Kaplan, Güney Afrikalı partneriyle birlikte turnuvanın 2 numaralı seri başı Sam Schroder/Andy Lapthorne ikilisini 6-3, 2-6, 10-7’lik setlerle yenerek finale yükselmişti.

Finalde 1 numaralı seri başı Guy Sasson/Niels Vink çiftine karşı mücadele eden Kaplan/Ramphadi ikilisi, 1 saat 29 dakika süren çekişmeli bir maçın ardından 6-3, 6-4’lük setlerle rakibine yenildi. Ancak bu sonuç, Türk tenis tarihinde Quad kategorisinde önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA