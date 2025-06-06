A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova ile Play-Off’ta Karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B-C Ligi play-off turunda Kosova ile eşleşti. Karşılaşmalar 24 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova ile Play-Off’ta Karşılaşacak
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup’ta üçüncü sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde milliler, Kosova ile eşleşti. Diğer eşleşme ise Kıbrıs Rum Kesimi ile Arnavutluk arasında oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Kosova ile 24 ve 28 Ekim tarihlerinde iki maçlık seride karşılaşacak. Eşleşmeyi kazanan takım, UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanırken, kaybeden takım C Ligi’nde yer alacak. Bu maçlar, millilerin B Ligi’nde kalma ya da C Ligi’ne düşme mücadelesinde kritik önem taşıyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, play-off turunda Kosova’yı eleyerek B Ligi’nde kalmayı hedefliyor. Teknik direktör ve oyuncular, yoğun bir hazırlık dönemi geçirerek bu önemli eşleşmeye odaklanacak. Türkiye, kadın futbolunda uluslararası arenada iddiasını sürdürmek için bu maçlarda başarılı olmayı amaçlıyor.

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Kaynak: DHA

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