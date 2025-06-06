A Milli Takım'da Bayramlaşma Töreni

A Milli Futbol Takımı, ABD kampı kapsamında Hartford'a geçmeden önce bayramlaşma töreni düzenledi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Montella'nın da katıldığı törende milliler moral depoladı.

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A Milli Takım'da Bayramlaşma Töreni
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ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli Futbol Takımı, Hartford kentine yapılacak yolculuk öncesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

3 Haziran'dan bu yana kamp çalışmalarını sürdüren milliler, Massachusetts eyaletinin Foxborough kentindeki otelde düzenlenen törende bir araya geldi.

A Milli Takım'da Bayramlaşma Töreni - Resim : 1

Bayramlaşma törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik heyet, futbolcular ve federasyon personeli katıldı.

Törenin ardından A Milli Takım, hazırlık kampının devamı için Hartford'a hareket etmek üzere programını sürdürdü.

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Kaynak: DHA

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