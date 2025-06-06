A Milli Takım'da Bayramlaşma Töreni

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ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli Futbol Takımı, Hartford kentine yapılacak yolculuk öncesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

3 Haziran'dan bu yana kamp çalışmalarını sürdüren milliler, Massachusetts eyaletinin Foxborough kentindeki otelde düzenlenen törende bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik heyet, futbolcular ve federasyon personeli katıldı.

Törenin ardından A Milli Takım, hazırlık kampının devamı için Hartford'a hareket etmek üzere programını sürdürdü.

Kaynak: DHA