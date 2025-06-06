A Millilerin Maçı Şifresiz Kanalda!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile hazırlık maçı yapacak. Maç şifresiz kanaldan canlı yayınlanacak.

A Millilerin Maçı Şifresiz Kanalda!
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A Milli Futbol Takımımız, yarın deplasmanda ABD ile bir hazırlık maçı yapacak. Milliler, tarihindeki 640'ıncı karşılaşmaya çıkmış olacak.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın ABD'ye konuk olacak.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

Kaynak: AA

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