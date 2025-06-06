Fenerbahçe Beko'da Sakatlık Şoku

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı’nın sakatlık haberiyle sarsıldı. Sertaç’ın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA