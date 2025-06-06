Fenerbahçe Beko'da Sakatlık Şoku

Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın sakatlığını duyurdu. Milli oyuncuda hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da Sakatlık Şoku
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı’nın sakatlık haberiyle sarsıldı. Sertaç’ın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Sakatlık
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2! Taylan'ı Set Vermeden Devirdi Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2! Taylan'ı Set Vermeden Devirdi
2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun! 2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun!
6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek 6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek
A Milli Takım, Yarın ABD ile Özel Maçta Karşılaşacak A Milli Takım, ABD ile Karşı Karşıya
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı
Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde