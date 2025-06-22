İstanbul’da Konut Fiyatları El Yakıyor, Londra ve Dubai ile Yarışıyor: En Pahalı ve En Ucuz 10 Semt Belli Oldu
Konut metrekare fiyatlarında dünya şehirleriyle yarışan İstanbul’da, en pahalı ve en ucuz semtler netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zekâ tabanlı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın Ekonomist Dergisi için hazırladığı analize göre, kentin en yüksek fiyatlı bölgesi 247 bin TL/m² ile Nişantaşı (Harbiye) oldu. Bu bölgeyi Etiler ve Levazım izliyor.
İSTANBUL’DA ZİRVE BEŞİKTAŞ MAHALLELERİNDE
Endeksa verilerine göre İstanbul'da satılık konut metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu semtler arasında Beşiktaş ilçesindeki mahalleler büyük ağırlık taşıyor. Harbiye'de ortalama satış fiyatı 247 bin 938 TL/m², Etiler'de 239 bin 796 TL/m², Levazım'da ise 223 bin 189 TL/m² seviyesinde. Bebek, İstinye, Poligon, Kuruçeşme, Ataköy 2-5-6. Kısım, Kültür (Beşiktaş) ve Fenerbahçe de en pahalı semtler listesinde yer aldı.
FİYATLAR YÜZDE 300’E VARAN ORANDA YÜKSELDİ
Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, son 3 yılda bazı semtlerde fiyat artışının rekor seviyelere ulaştığını belirtti. Buna göre Fenerbahçe'de fiyatlar %299, Ataköy 2-5-6. Kısım’da %281, Poligon’da ise %278 oranında yükseldi.
EN UCUZ SEMT İSE ESENYURT’TA
Kent genelinde en uygun fiyatlı konutlar ise Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde bulunuyor. Burada ortalama metrekare fiyatı sadece 18 bin TL. Bu bölgeyi Arnavutköy ve Sultanbeyli’nin bazı mahalleleri takip ediyor.
KONUT ALMAK GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR
Pandemi sonrası hızla tırmanan konut fiyatları, İstanbul’da yaşam maliyetini dünya metropollerinin ötesine taşıdı. Kira ve satış bedellerindeki sert yükseliş, özellikle orta gelir grubunu kent merkezinden uzaklaştırırken, uzmanlar fiyatlardaki artışın 2025’te de devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.