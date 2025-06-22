İstanbul’da Konut Fiyatları El Yakıyor, Londra ve Dubai ile Yarışıyor: En Pahalı ve En Ucuz 10 Semt Belli Oldu

İSTANBUL’DA ZİRVE BEŞİKTAŞ MAHALLELERİNDE

Endeksa verilerine göre İstanbul'da satılık konut metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu semtler arasında Beşiktaş ilçesindeki mahalleler büyük ağırlık taşıyor. Harbiye'de ortalama satış fiyatı 247 bin 938 TL/m², Etiler'de 239 bin 796 TL/m², Levazım'da ise 223 bin 189 TL/m² seviyesinde. Bebek, İstinye, Poligon, Kuruçeşme, Ataköy 2-5-6. Kısım, Kültür (Beşiktaş) ve Fenerbahçe de en pahalı semtler listesinde yer aldı.