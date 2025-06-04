Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman Geri Adım Atmadı! 'Yine Olsa Yine Yaparım'

Yunanistan Basketbol Ligi’nin iki köklü kulübü Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinde ortalık karıştı. Olimpiakos’un sahasında oynanan ikinci maçta ev sahibi takımın taraftarları Türkiye’ye küfür edince Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman deliye döndü.

Taraftarlarla atışan Ataman, oyundan atılırken, maçın ardından yaptığı açıklamada da “Ülkeme küfrettirmem. Bana edebilirsiniz ama Türkiye’ye küfredemezsiniz” ifadelerini kullandı. Ataman, bu sözlerinin ardından geri adım atmadı.

Dev seri yaşananalar nedeniyle yarıda kalırken, Yunanistan hükümeti serinin üçüncü maçını süresiz erteledi. Yunanistan Spor Bakanı Giannis Vroutsis, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’u ve Olimpiakos’un eş başkanları Angelopoulos kardeşleri taraftarlarına itidal çağrısı yapmaları için ofisine davet etti fakat taraflar bu davete yanaşmadı.

ŞAMPİYONA ASKIYA ALINMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis “Spordaki şiddeti önlemekte kararlıyız. Hükümet, stadyumlarda, üniversitelerde veya başka herhangi bir yerde olsun, şiddete ve suça hiçbir şekilde tolerans gösterilmediğini sözlerle değil, eylemleriyle kanıtlamıştır. İki takımın cezai ve disiplin sorumluluğu varsa bunlar uygulanır. Bu gerilim düşmezse şampiyona askıya alınacak” ifadelerini kullandı.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman da sözlerinin arkasında olduğunu bir kez daha yineleyerek geri adım atmadı ve “Yine olsa yine aynı şeyi yaparım” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi