Filenin Sultanları'ndan Dünya Milletler Ligi'nde İlk Maçta İlk Zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) serüvenine galibiyetle start verdi. Çin’in başkenti Pekin’de oynanan ilk hafta maçlarında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, TSİ 06.30’da başlayan mücadelede rakibini 3-1 yenerek turnuvaya iddialı bir giriş yaptı.

Karşılaşmanın ilk setini 25-17 kazanan Ay-yıldızlılar, ikinci sette 25-23’lük skorla geriye düşse de pes etmedi. Üçüncü sette rakibine 25-13’lük üstünlük sağlayan Milliler, dördüncü sette de 25-14’lük skorla rahat bir galibiyet elde ederek maçı 3-1 kazandı.

Filenin Sultanları, ilk hafta müsabakalarına 6 Haziran’da Tayland, 7 Haziran’da Polonya ve 8 Haziran’da Çin karşılaşmalarıyla devam edecek. Milli Takım, ikinci hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da, üçüncü hafta maçlarını ise 9-13 Temmuz’da Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

VNL’de üç hafta sonunda puan tablosunda ilk 8’e giren takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA