Dursun Özbek'ten Bakan Kurum'a Forma Hediyesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelerek, şampiyonluklarından dolayı kutladı. Özbek de Bakan Kurum'a Galatasaray forması hediye etti.

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Dursun Özbek'ten Bakan Kurum'a Forma Hediyesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i kabul etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kurum, "Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor; gelecek sezon Avrupa’da da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Özbek, Bakan Kurum'a Galatasaray forması hediye etti.

Dursun Özbek'ten Bakan Kurum'a Forma Hediyesi - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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