Göztepe'nin Kamp Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin 2025-2026 sezonu öncesinde kamp programı resmen belli oldu.

Kulübün açıklamasında, sarı-kırmızılıların, 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek ekip, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek, hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.





Kaynak: AA