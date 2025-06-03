Göztepe'nin Kamp Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'nin kamp programı resmen duyuruldu. Sarı-kırmızılı ekip Slovenya'nın yolunu tutacak.

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Göztepe'nin Kamp Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin 2025-2026 sezonu öncesinde kamp programı resmen belli oldu.

Kulübün açıklamasında, sarı-kırmızılıların, 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek ekip, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek, hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.


Kaynak: AA

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