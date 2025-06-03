Sabalenka, Yarı Finalde

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka, Çinli Qinwen Zheng'i 2-0'la geçti. Belaruslu tenisçi adını yarı finale yazdıran isim oldu.

Sabalenka, Yarı Finalde

Tenis dünyasının en prestijli dört turnuvasından biri olan Fransa Açık’ta Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli Qinwen Zheng'i 2-0 yenerek yarı finale

10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı.

Üç kez grand slam şampiyonu Sabalenka, bir saat 57 dakika süren karşılaşmayı 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA

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