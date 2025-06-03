Fenerbahçe'nin Polonyalı Yıldızı, Dev Kulüple İmzaladı! Resmen Duyuruldu

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı, takımdan ayrılmasının ardından yeni kulübüne imzayı attı. Anlaşma resmen duyuruldu.

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Fenerbahçe'nin Polonyalı Yıldızı, Dev Kulüple İmzaladı! Resmen Duyuruldu

Vodafone Sultanlar Ligi’nin dev ekiplerinden Fenerbahçe Medicana’dan ayrılan Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak, bir başka dev kulüp Eczacıbaşı Dynavit’e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Magdalena Stysiak gibi tecrübeli ve yüksek potansiyele sahip bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisinin hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki tecrübesi, takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşma yolunda Stysiak'ın önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” denildi.

Fenerbahçe'nin Polonyalı Yıldızı, Dev Kulüple İmzaladı! Resmen Duyuruldu - Resim : 1

Stysiak da transferine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Polonyalı yıldız, "Önümüzdeki sezon Eczacıbaşı Dynavit ailesine katılacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Umarım hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Hedeflerimize ulaşabilmek için hep birlikte savaşacağız. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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