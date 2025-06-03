Bavullarını Toplayıp Gitmişti... Galatasaraylı Yıldız Geri Döndü, Taraftar Coştu!

Son yıllarda Türkiye'de izleyici ilgisinin artış gösterdiği spor dallarından olan voleybolda, kadınların ardından erkeklerde de başarı ivmesi görülüyor. Bu sebeple erkek voleybol takımlarında da kulüpler yatırımları güçlendirmeye başladı. Yan branşlara daha fazla destek verme kararı Galatasaray'da erkek voleybol takımı Galatasaray HDI Sigorta, geçtiğimiz sezonun başında çok önemli bir transfere imza attı.

Tokyo Olimpiyatları ve Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olup altın madalyayla dönen Fransa Erkek Voleybol Milli Takımı'nın yıldızı, 28 yaşındaki pasör çaprazı Jean Patry 2024-2025 sezonunda Galatasaray'da forma giydi. Pek çok maçta en skorer oyuncu olup takımını uzun yıllar sonra ilk kez play-off finaline taşıyan Fransız voleybolcu sayesinde sarı-kırmızılı kulüp, SMS Grup Efeler Ligi'ni ikinci sırada tamamladı.

SÖZLEŞME Mİ YENİLEYECEK?

Başarılı performansıyla takımına büyük katkı sağlayan ve Galatasaraylı taraftarın gözbebeği olan Jean Patry'nin kulüpteki akıbeti ise merak konusu oldu. Galatasaray HDI Sigorta ile imzaladığı 1 yıllık sözleşmesinin uzatılacağı konuşulurken Jean Patry'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Lig sezonunun sona ermesiyle ülkesi Fransa'ya dönen yıldız sporcu, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla çok kısa süre içinde yeniden Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

'EV KOKUSU GİBİ'

Önce pasaportuyla bir paylaşım yapıp yolculuk sinyali veren Patry, ardından havaalanından "Ev kokusu gibi" notuyla bir gönderi daha yayınlayarak İstanbul'a geldiğini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, bu geri dönüşün nedeninin bir imza töreni olduğunu düşündüklerini yazdı. Galatasaray'ın sözleşme imzaladığı voleybolcuları arka arkaya açıklamasının ardından Jean Patry ile de bir sözleşme yenileneceği, kendisinin de imza töreni için Türkiye'ye döndüğü tahminleri paylaşıldı.