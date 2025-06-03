Fenerbahçe ve Galatasaray'da da Oynadı Yeni Adresi Beşiktaş Oldu

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, bir transferi daha açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giyen ismi renklerine bağladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pelin Derya Bilgiç ile sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Pelin Derya Bilgiç ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Botaş’ta başlayan oyuncu guard pozisyonunda görev yapmaktadır.

Pelin Derya Bilgiç’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Pelin Derya Bilgiç kimdir?

15 Temmuz 1994 Mersin doğumlu ve 175 cm. boyundaki sporcu, 2011 yılında adım attığı profesyonel basketbol kariyerinde Botaş, Fenerbahçe, ÇBK Mersin, OGM Ormanspor, Galatasaray, Nesibe Aydın ve Bodrum Basketbol kulüplerinde forma giymiştir.

Son olarak geçtiğimiz sezon KBSL’de Mersin ve Bodrum Basketbol kulüplerinde toplam 29 maçta forma giyen Pelin Derya Bilgiç; 11.9 sayı, 3 ribaund, 3.6 asist ortalaması ile oynamıştır.

Hali hazırda FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Milli Takımımızın kampında yer alan oyuncumuz 2016 yılından bu yana 28 maçta Ay-yıldızlı formamızı giymiş ve ülkemizi başarıyla temsil etmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi