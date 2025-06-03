UEFA Uluslar Ligi’nde Yarı Final Heyecanı Yarın Başlıyor

UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final müsabakaları, Almanya’nın ev sahipliğinde yarın (4 Haziran Çarşamba) ve 5 Haziran Perşembe günü oynanacak. Yarı finallerin ardından şampiyonu belirleyecek finalistler ortaya çıkacak.

İlk yarı final mücadelesinde ev sahibi Almanya, Portekiz ile 4 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00’de Münih’teki Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final maçında ise İspanya ile Fransa, 5 Haziran Perşembe günü aynı saatte Stuttgart’taki MHP Arena’da kozlarını paylaşacak.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi’nde yarı finallerin kaybedenleri, 8 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da Stuttgart’ta üçüncülük maçına çıkacak. Şampiyonun belirleneceği final karşılaşması ise aynı gün TSİ 22.00’de Münih’te oynanacak.

Daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya’nın şampiyonluk yaşadığı UEFA Uluslar Ligi’nde bu sezonun kazananı merakla bekleniyor.

Kaynak: AA