Fenerbahçe Bir Ayrılığı Daha Duyurdu

Fenerbahçe’de yeni sezon için planlama çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Mario Branco ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

Futbolda başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe, birçok ismin üzerini çizdi. Kadro planlamasının mimarlarından Branco da tepkilerin odağındaki isimlerdendi.

Fenerbahçe’den Branco’nun ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

3 yıllık birlikteliğe nokta koyulurken, Branco’ya hizmetleri için teşekkür edildi ve "Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi