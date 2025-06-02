Galatasaray 14 İsmi Kapıyı Gösterecek! Tek Tek İsimlerini Saydı
Galatasaray'da şampiyonluğun zafer sarhoşluğu sürerken, takımdan 14 ismin gönderilmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyon Galatasaray’da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürerken, en merak edilen konulardan biri de Osimhen’in geleceği olmuştu. Ancak sarı-kırmızılı ekipte birçok oyuncunun da ayrılacağı açıklandı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in transferde gemileri yaktığına işaret eden açıklamasında “Galatasaray yönetimi büyük yıldızlara teklif yapıyor. Dursun Özbek, 'Bana düşük futbolcular getirmeyin, önermeyin.' demiş. Eğer Galatasaray bir Avrupa kupası daha getirirse önlenemez bir yükselişi olur. Maddi manevi çok ciddi büyüme içerisindeler” ifadelerini kullandı.
Sabuncuoğlu, “Bundan sonra Galatasaray'ın yapacağı transferleri arkanıza yaslanın izleyin. Hepsini tek tek vereceğim” dediği açıklamasında takımda yaşanacak ayrılıkları da açıkladı.
Sabuncuoğlu, gidecek 14 oyuncuyu şöyle açıkladı:
“Ben önümüzdeki sezon; Nelsson, Cuesta, Jelert, Ross, Köhn, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Efe Akman, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Nicolo Zaniolo, Alvaro Morata ve Jankat Yılmaz'ın olmayacağını söylüyorum.”