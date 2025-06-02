Galatasaray 14 İsmi Kapıyı Gösterecek! Tek Tek İsimlerini Saydı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in transferde gemileri yaktığına işaret eden açıklamasında “Galatasaray yönetimi büyük yıldızlara teklif yapıyor. Dursun Özbek, 'Bana düşük futbolcular getirmeyin, önermeyin.' demiş. Eğer Galatasaray bir Avrupa kupası daha getirirse önlenemez bir yükselişi olur. Maddi manevi çok ciddi büyüme içerisindeler” ifadelerini kullandı.