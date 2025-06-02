Dries Mertens Türkiye’ye Veda Etti
Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle Dries Mertens, Türkiye macerasını noktaladı.
38 yaşındaki deneyimli futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan özel aracıyla gelerek ülkesi İtalya’nın Napoli kentine doğru yola çıktı. Tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadı.
Eşi ve çocuğuyla birlikte havalimanına gelen Mertens, kendisini uğurlamak isteyen taraftarların fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.
Galatasaray kariyerinde önemli başarılara imza atan Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA
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