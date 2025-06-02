Fenerbahçe'den Ayrılan Meliha Diken'in Yeni Takımı Belli Oldu!

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Meliha Diken’i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi.

Transfer sonrası duygularını paylaşan Meliha Diken ise, “Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!” ifadelerini kullandı.

MELİHA DİKEN KİMDİR?

1993 doğumlu ve Bosna Hersek kökenli olan Meliha Diken, Türk milli voleybol takımının önemli isimlerinden biridir. 187 cm boyundaki başarılı oyuncu, smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Voleybol kariyerine Kula Gradacac’ta başlayan Diken; İlbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana takımlarında forma giymiştir. 2025-2026 sezonuyla birlikte yeniden Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: DHA