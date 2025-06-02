Fenerbahçe Bombayı Patlattı! Yılın Transferini Bu Videoyla Açıkladı

Gelecek sezonun en büyük transferlerinden birine imza atan Fenerbahçe Medicana, bu hamlesini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Hande Baladın transferini hazırladıkları bir videoyla resmen açıkladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona erince voleybolda gözler milli takıma çevrildi. Hem erkek hem de kadın voleybol milli takımları bu yaz VNL'de (Milletler Ligi) mücadele ederken, önümüzdeki sezonun transferleri ise büyük oranda belli oldu. Normal sezonu birinci olarak tamamlayan VakıfBank, Tijana Boskovic ve Katarina Dangubic gibi dikkat çeken transferlere imza atarken, rakibi Fenerbahçe Medicana'dan da hamleler gecikmedi.

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Şampiyonluğu VakıfBank'a karşı kaybederek Sultanlar Ligi'ni ikinci sezonda tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde de yine VakıfBank karşısında çeyrek finalde hüsrana uğrayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için işini şansa bırakmama kararı aldı. Yeni sezonda iddialar transferlerle kadrosunu daha da güçlendirecek olan Fenerbahçe Medicana, Alessia Orro transferiyle taraftarını heyecanlandırırken, asıl bombayı ise Hande Baladın ile patlattı.

Fenerbahçe Bombayı Patlattı! Yılın Transferini Bu Videoyla Açıkladı - Resim : 1

10 yıl boyunca Eczacıbaşı forması terleten milli voleybolcu Hande Baladın, aylardır sarı-lacivertli kulübe transfer olacağı haberleriyle gündeme geliyordu. Smaçör pozisyonunda oynayan milli yıldızın Fenerbahçe forması giyeceğini sonunda kulüp açıkladı. Fenerbahçe Medicana resmi X hesabından yapılan videolu paylaşımla, Baladın'ın transferi resmen duyuruldu.

VİDEO ÇOK KONUŞULDU

Yapay zeka desteğiyle hazırlanan söz konusu videoda Hande Baladın bir süper kahraman olarak resmedilerek Fenerbahçeli taraftarların arasında görülüyor. Pek çok voleybol izleyicisinin "yılın transferi" olarak tanımladığı Hande Baladın hamlesi Fenerbahçelileri çok mutlu etti. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken transfer videosu birçok taraftarı heyecanlandırırken, bazıları da videoda Hande Baladın'ın kendisinin yer alması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

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