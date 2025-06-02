Fenerbahçelileri Ağlatan Veda

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, duygusal bir veda mesajı yayımladı. Tadic, "Kulübe gelecekte başarı ve mutluluktan başka bir şey diliyorum. Her zaman desteğimi alacaksın!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçelileri Ağlatan Veda

Şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de yaprak dökümü yaşanırken, takımın yıldızları bir bir veda ediyor.

Son olarak yolların ayrıldığı Dusan Tadic de duygusal bir veda mesajı yayımladı. Tadic, “İnanılmaz hayranlara: Her maçta tutkun, sevgin ve enerjin için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den ayrılacakları netleşen Dusan Tadic ve Edin Dzeko’ya veda edilmiş ve yıldız oyunculara kulübün mutfağında plaket verilmişti. Bu görüntüler taraftarlardan büyük tepki çekmişti.

Fenerbahçelileri Ağlatan Veda - Resim : 1

Tadic, ayrılığın ardından yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda zamanı. Fenerbahçe kalbimde her zaman ayrı bir yer tutacaktır.

Takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna ve perde arkasında çalışan herkese çok teşekkür ediyorum: desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti.

İnanılmaz hayranlara: Her maçta tutkun, sevgin ve enerjin için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!

Kulübe gelecekte başarı ve mutluluktan başka bir şey diliyorum. Her zaman desteğimi alacaksın!

Tüm kalbimle,

Kaynak: Haber Merkezi

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