Yağız Sabuncuoğlu Sports Digitale'den Ayrıldı: Yeni Adresi Belli Oldu

Spor medyasının öne çıkan isimlerinden Yağız Sabuncuoğlu, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü Sports Digitale Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayan Yağız Sabuncuoğlu, bu ayrılığın kendi kararıyla gerçekleştiğini belirterek yeni dönemde kişisel projelerine odaklanacağını ifade etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yağız Sabuncuoğlu Sports Digitale'den Ayrıldı: Yeni Adresi Belli Oldu

Yağız Sabuncuoğlu, yaptığı paylaşımda Sports Digitale çatısı altında geçirdiği süreci bir görevden ziyade bir tutku olarak tanımlarken, kanalın 150 bin abone seviyesinden 800 bin bandına ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Özellikle “Insider” markasının doğuşunda ve başarısında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Yağız Sabuncuoğlu, önümüzdeki süreçte kendi YouTube kanalına ağırlık vereceğini açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu Sports Digitale'den Ayrıldı: Yeni Adresi Belli Oldu - Resim : 1

DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Veda mesajında başta Murat Zorlu, Ömer Avşar ve Doğan Dirim olmak üzere kanal içerisindeki tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Yağız Sabuncuoğlu, izleyicilerine de özel bir parantez açtı. İzleyicilerinin desteği olmadan başarıların mümkün olmayacağını belirten Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale ile bağlarının güçlü kalacağını ve ileride yeniden aynı platformda içerik üretebileceğini dile getirdi.

YENİ İÇERİKLER YOLDA

Yağız Sabuncuoğlu’nun YouTube kanalı, “Neler Oluyor?” başlıklı programıyla yaklaşık 4 ay önce yayın hayatına başlamıştı. Halen 126 bin aboneye sahip olan kanalın, transfer döneminin başlamasıyla birlikte hızla büyümesi bekleniyor. Sabuncuoğlu, YouTube üzerinde gerçekleştireceği yeni içeriklerle spor dünyasındaki gelişmeleri izleyicileriyle paylaşmaya devam edecek.

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