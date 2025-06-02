Göztepe'de Kubilay'ın Sözleşmesi Sona Erdi

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun hazırlıklarına erken başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı forveti Romulo Cardoso’yu en az 15 milyon Euro bonservisle Avrupa’ya göndermeye hazırlanırken, diğer santrfor Kubilay Kanatsızkuş’un sözleşmesi sona erdi. Son iki sezondur İzmir temsilcisinin formasını giyen 28 yaşındaki futbolcunun takımda kalmak istediği öğrenilirken, yönetimin teknik direktör Stanimir Stoilov’un raporunu beklediği belirtildi.

Sezon boyunca yaşanan ciddi sakatlıklar nedeniyle dar bir kadroyla mücadele eden Stoilov’un, Kubilay’ın kadroda tutulması yönünde olumlu görüş bildirmesi bekleniyor. Ligin 4. haftasında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, dönüşünün ardından etkili bir performans sergiledi. Bu sezon 21 resmi karşılaşmada forma giyen Kubilay, 5 gol atıp 2 de asist yaparak takıma katkı sağladı.

Kaynak: DHA