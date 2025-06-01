Tarık Biberoviç'ten Fenerbahçe'ye Kötü Haber

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Tarık Biberoviç'in sakatlığının son durumu belli oldu. Genç yıldızın sol diz ön çapraz bağında zorlanma tespit edildi.

Son Güncelleme:
Tarık Biberoviç'ten Fenerbahçe'ye Kötü Haber

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Boşnak asıllı milli basketbolcusu Tarık Biberoviç'in sol diz ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

ÖN ÇAPRAZ BAĞDA ZORLANMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık'ın Türk Telekom ile 29 Mayıs Cumartesi günü yapılan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında sol dizinden sakatlandığı hatırlatıldı. Yapılan kontrollerde milli basketbolcunun ön çapraz bağda zorlanma tespit edildiği, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Tedaviye başlandığının vurgulandığı açıklamada, "Tarık Biberoviç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler
A Milli Takım’ın ABD Kampı Yarın Başlıyor A Milli Takım’ın ABD Kampı Yarın Başlıyor
Sıcak Yaz Mevsiminde Peynir Nasıl Saklanır? İşte Ömrünü Aylarca Uzatacak Yöntem Sıcak Yaz Mevsiminde Peynir Nasıl Saklanır? İşte Ömrünü Aylarca Uzatacak Yöntem
Manchester United, Matheus Cunha’yı Kadrosuna Kattı Manchester United, Matheus Cunha’yı Kadrosuna Kattı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti
Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti
Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor
Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak