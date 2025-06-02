Fransa Açık'ta Zverev Çeyrek Finalde

Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson, çeyrek finale yükseldi. Rakipleri de belli oldu.

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Fransa Açık'ta Zverev Çeyrek Finalde

Tenis camiasının en prestijli turnuvaları arasında yer alan Fransa Açık’ta Alman Alexander Zverev ve Fransız Lois Boisson, çeyrek finale yükselen isimler oldu.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3 numaralı seribaşı), ikinci sette 3-0 üstün durumdayken Hollandalı Tallon Griekspoor'un maçtan çekilmesiyle adını son 8 arasına yazdırdı.

Zverev, çeyrek finalde Cameron Norrie-Novak Djokovic (6) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvaya özel davetle katılan Lois Boisson ise tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı. Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva'nın (6) rakibi oldu.

Kaynak: AA

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