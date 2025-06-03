Fransa Açık'ta Swiatek Fırtınası

Fransa Açık'ta Swiatek rüzgarı sürüyor. Polonyalı yıldız, Svitolina'yı 2-0'la geçip yarı finale yükseldi.

Fransa Açık'ta Swiatek Fırtınası

Fransa Açık’ta Polonyalı Iga Swiatek, Svitolina’yı 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Swiatek ile 13 numaralı seribaşı Svitolina karşılaştı.

Dört kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, bir saat 41 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 7-5 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Turnuvada üst üste 26. galibiyetini alan Swiatek, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

Kaynak: AA

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