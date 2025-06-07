İşte Osimhen'in Yeni Takımı

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

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İşte Osimhen'in Yeni Takımı
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Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyonluğuna en büyük katkıyı veren isimlerden olan Victor Osimhen’in akıbeti merak edilirken, Nijeryalı yıldızın yeni takımının resmen belli olduğu iddia edildi.

Dünyanın en tanınmış spor habercilerinden olan Di Marzio, Victor Osimhen’in Al-Hilal ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Pazarlıkları Türkiye’de sürdürmek üzere İstanbul’dan ayrılmaktan vazgeçen Osimhen’in kararını resmen verdiği duyuruldu. Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibi Osimhen ile anlaşma sağladı. Amcak, Napoli ile pazarlıkların devam ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan ekibi Napoli’ye 70 milyon Euro önerirken, İtalyan ekibi 75 milyon Euroda diretiyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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