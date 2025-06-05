Osimhnen İçin Olay Sözler: 'Utanç Verici'

Mikel, şunları kaydetti:

"Onun Chelsea'de oynamasını çok isterdim. Çocukken Chelsea'yi tutuyordu ama bu transfer olmadı. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi isterim ama belki Arsenal yerine United'ı tercih eder. Konuştuk ama detayları paylaşamam. Tek bildiğim, onun Avrupa'nın zirvesinde yer almak istediği."