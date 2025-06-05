Osimhnen İçin Olay Sözler: 'Utanç Verici'
Süper Lig ekibi Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Osimhen için yakın arkadaşından çok konuşulacak ifadeler geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da gösterdiği performansla rakiplere parmak ısırtan ve kulüpte kalıp kalmayacağı merak konusu olan Victor Osimhen’in Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al-Hilal’in yen teknik direktörü Simone Inzaghi’nin de Osimhen’in transferi için onay verdiğini yazdı.
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından Napoli’ye geri dönen Osimhen’in, eski kulübünde kalması beklenmezken, dünya devleri peşine takılmıştı.
Osimhen’in yakın arkadaşı olan John Obi Mikel ise, Nijeryalı yıldız için çıkan Al-Hilal haberlerine çarpıcı yorumlarda bulundu. Mikel, “Osimhen’i şu anda Suudi Arabistan’da görmek istemem. Avrupa’da verecek daha çok şeyi var. Oraya gitmesi utanç verici olur” dedi.
Mikel, şunları kaydetti:
"Onun Chelsea'de oynamasını çok isterdim. Çocukken Chelsea'yi tutuyordu ama bu transfer olmadı. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi isterim ama belki Arsenal yerine United'ı tercih eder. Konuştuk ama detayları paylaşamam. Tek bildiğim, onun Avrupa'nın zirvesinde yer almak istediği."