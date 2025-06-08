Milli Motosikletçi Deniz Öncü Tarih Yazdı: Moto2’de İlk Türk Zaferi!

Milli motosikletçi Deniz Öncü tarihi bir başarıya imza attı. Öncü Moto2’de birinci olarak hem kariyerinin ilk zaferini kazandı hem de bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

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Milli Motosikletçi Deniz Öncü Tarih Yazdı: Moto2’de İlk Türk Zaferi!
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Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli motosikletçi Deniz Öncü, Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta tarihi bir başarı elde etti.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında birinci olarak kariyerinin ilk zaferini elde etti. MotorLand Pisti’nde düzenlenen yarışta rakiplerini geride bırakan Öncü, damalı bayrağı 0.003 saniye farkla ilk sırada geçti.

Milli Motosikletçi Deniz Öncü Tarih Yazdı: Moto2’de İlk Türk Zaferi! - Resim : 1

TÜRKİYE'NİN İLK ZAFERİ

Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan Öncü, Moto2 kategorisinde zafere ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Türkiye'ye ilk Moto2 galibiyetini getiren Deniz Öncü, podyumda duygusal anlar yaşadı. Öncü’nün başarısıyla İstiklal Marşı, uluslararası arenada çalındı.

Bu sonuçla Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası genel klasmanda 62 puana ulaşarak 7'inci sıraya yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler
İspanya Motosiklet
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