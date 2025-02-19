Bolu'da Kar Kazaları Peş Peşe Geldi: 3 Ayrı Kazada 6 Araç Hasar Gördü

Kazalar, saat 15.00 sıralarında İstanbul istikametine seyir halinde olan araçların kaygan yolda kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. İlk kazada, hafif ticari araç kayarak önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Aynı dakikalarda, aynı güzergahta ilerleyen bir otomobil önündeki TIR’a çarparak ikinci kazaya sebep oldu. Üçüncü kazada ise bir otomobil kayarak arkadan kamyona çarptı.

Peş peşe yaşanan kazalar sonucunda 6 araçta maddi hasar oluşurken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA