Bolu'da Kar Kazaları Peş Peşe Geldi: 3 Ayrı Kazada 6 Araç Hasar Gördü

Bolu’da etkili olan kar yağışı trafikte kazalara neden oldu. Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu rampaları mevkisinde yaşanan üç ayrı kazada 6 araç hasar görürken, 1 kişi yaralandı.

Bolu'da Kar Kazaları Peş Peşe Geldi: 3 Ayrı Kazada 6 Araç Hasar Gördü

Kazalar, saat 15.00 sıralarında İstanbul istikametine seyir halinde olan araçların kaygan yolda kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. İlk kazada, hafif ticari araç kayarak önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Aynı dakikalarda, aynı güzergahta ilerleyen bir otomobil önündeki TIR’a çarparak ikinci kazaya sebep oldu. Üçüncü kazada ise bir otomobil kayarak arkadan kamyona çarptı.

Bolu'da Kar Kazaları Peş Peşe Geldi: 3 Ayrı Kazada 6 Araç Hasar Gördü - Resim : 1

Peş peşe yaşanan kazalar sonucunda 6 araçta maddi hasar oluşurken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

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