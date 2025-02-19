Çorum’da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

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Çorum’da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mecitözü ilçesine bağlı Bekiş köyünde yasa dışı silah ticareti yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kutu tabanca fişeği ele geçirdi.

Çorum’da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilen zanlının yasa dışı silah ticaretiyle bağlantılı olup olmadığına yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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