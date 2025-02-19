Bilecik’te Kayıp Fatma Çay’ı Arama Çalışmaları Sürüyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 49 yaşındaki Fatma Çay’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Bilecik’te Kayıp Fatma Çay’ı Arama Çalışmaları Sürüyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan Fatma Çay’dan dünden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunmasının ardından, jandarma, AFAD, UMKE ve Anda ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.
Gece boyunca süren aramalar, ilerleyen saatlerde hava koşullarının zorlaşması nedeniyle ara verilerek sabah yeniden başlatıldı. Ekipler, bölgeyi tarayarak Fatma Çay’a ulaşmaya çalışıyor.

ZORLU HAVA ŞARTLARINDA UMUTLU BEKLEYİŞ

Bilecik’te Kayıp Fatma Çay’ı Arama Çalışmaları Sürüyor - Resim : 1

Anda Derneği Bilecik İl Temsilcisi Can Akdemir, bölgede 11 gönüllü personelle arama çalışmalarına katıldıklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Bu zorlu hava koşullarına rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Fatma teyzemizi en kısa sürede bularak ailesine teslim etmeyi umut ediyoruz."

Kaynak: İHA

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