Balıkesir’de Uyuşturucu Baskınında 4 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 52 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir’de Uyuşturucu Baskınında 4 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 52 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan cam aparat ele geçirildi.

Aynı gün kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda da 38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Balıkesir’de Uyuşturucu Baskınında 4 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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