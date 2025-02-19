Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Ordu’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 18,5 gram metamfetamin, 1,09 gram sentetik kannabinoid, 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, toplamda 10 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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